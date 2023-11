Stadt Neu-Ulm zeichnet verdiente Bürger mit der Ehrenmedaille aus

Ein Festabend im Edwin-Scharff-Haus am Tag des Ehrenamts stellte Männer und Frauen der Neu-Ulmer Hilfsorganisationen in den Mittelpunkt. Als Höhepunkt des Abends erfolgte die Verleihung der Ehrenmedaille.

Die Stadt Neu-Ulm zeichnet seit dem Jahr 1999 Personen, die sich in besonderem Maße um die Stadt, die Bürger der Stadt oder das Gemeinwesen verdient gemacht haben, mit der

Bürgermedaille aus. Mit dieser Auszeichnung will die Stadt nicht nur die zu ehrende Person selbst, sondern auch das Ehrenamt insgesamt würdigen und seine Bedeutung für das Gemeinwesen hervorheben. Seit 2010 werden zudem auch Männer und Frauen mit der Ehrenmedaille für Pflege geehrt, die einen pflegebedürftigen, kranken oder behinderten

Menschen über einen längeren Zeitraum gepflegt und betreut haben. Alle zwei Jahre findet in Verbindung mit der Verleihung der Bürgermedaille und der Medaille für Pflege auch der Tag

des Ehrenamtes statt. In diesem Jahr wurden die Neu-Ulmer Hilfsorganisationen gewürdigt.

Bei der diesjährigen feierlichen Veranstaltung am vergangenen Dienstag im Edwin-Scharff-Haus hat Bürgermeister Johannes Stingl in Vertretung für die erkranke Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger die Ehrungen vorgenommen. An die Vertreterinnen und Vertreter der Hilfsorganisationen gerichtet sagte er: „Egal ob Bayerisches Rotes Kreuz, Wasserwacht, Technisches Hilfswerk oder Feuerwehr – sie alle haben eines gemeinsam: Wenn Hilfe gebraucht wird sind sie zur Stelle. Sie sind Retterinnen und Retter, wenn die Not am größten ist. Sie löschen Feuer, bekämpfen Naturkatastrophen oder leisten Erste Hilfe“. Stingl

betonte, dass eine Gesellschaft auf diese wichtige ehrenamtliche Arbeit nicht verzichten könne. Und auch wenn nicht jeder an diesem Abend eine Medaille für seine Arbeit und

sein Engagement erhalten konnte, so galt sein aufrichtiger und herzlicher Dank all denen, die sich tagtäglich für ihren Verein oder für ihre Organisation einsetzen.

Ehrenmedaille für Pflege

Mit der Ehrenmedaille für Pflege wurde in diesem Jahr Monika Beck ausgezeichnet. Sie pflegt seit mehr als zehn Jahren ihren an Alzheimer erkrankten Mann mit sehr viel Hingabe und ermöglicht ihm trotz seiner Erkrankung die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Bürgermedaille

Für jahrelanges und außerordentliches Engagement wurden in diesem Jahr eine Bürgermedaille in Bronze und zwei Bürgermedaillen in Silber verliehen.

Die Bürgermedaille in Bronze erhielt Manfred Dittrich. Er ist seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Vereins- und Dorflebens in Burlafingen. Durch sein Mitwirken im Vereinsring Burlafingen, lange Zeit als 2. Vorsteher und nun als Beisitzer in der Vorstandschaft, trägt er maßgeblich zum Gemeinschaftsgefühl im Stadtteil bei.

Ebenfalls eine Medaille in Bronze erhält Doris Horatschek für ihr Engagement in der Fairkauf Filiale Neu-Ulm. Sie konnte am Festabend nicht persönlich anwesend sein, wird die Auszeichnung aber zu einem späteren Zeitpunkt noch gesondert erhalten.

Die Bürgermedaille in Silber erhielt Hans Unseld. Er ist seit 18 Jahren Vorstandsmitglied im Vereinsring Gerlenhofen. In dieser Zeit hat er nicht nur an der Erstellung der Chronik

Gerlenhofens mitgewirkt, sondern auch wesentlich zum Film „1000 Jahre Gerlenhofen“ beigetragen. Sein Einsatz zeigt sich auch in der Organisation einer beeindruckenden

Fotoausstellung über den Stadtteil. Darüber hinaus kümmert er sich um die Tonanlage und Hallentechnik in der Mehrzweckhalle und sorgt so für den reibungslosen Ablauf zahlreicher Veranstaltungen.

Die zweite Bürgermedaille in Silber erhielt Herbert Mayer. Er lebt das Vereinsleben nicht nur, sondern gestaltet es mit Herz und Leidenschaft. Seit der Gründung des Theatervereins

„Bühnenschwärmer Holzschwang e.V.“ im Jahr 1988, leitet er diesen auch als 1. Vorstand. Doch sein Engagement geht weit über die Führung des Vereins hinaus. Er steht auch

regelmäßig aktiv auf der Bühne und auch hinter den Kulissen in der Technik. Neben seinem Engagement im Theaterverein ist Mayer auch aktives Mitglied im Schützenverein Tell Holzschwang. Als passives Mitglied packt er zudem auch für die Musikfreunde und die Chorgemeinschaft Holzschwang regelmäßig tatkräftig mit an.

1 von 2

Der Festabend wurde musikalisch umrahmt von Nic Diamond & the mellow tunes. Für gute Unterhaltung sorgten zudem das Akrobatik-Duo Living Flags und Magier Kai Hildenbrand.