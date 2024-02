Städtische Wohnbaugruppe Augsburg übergibt wieder zahlreiche neue Wohnungen an die Mieter

Die Wohnbaugruppe Augsburg hat zum 1. Februar 2024 weitere Wohnungen an ihre neuen Mieterinnen und Mieter übergeben: Die Wohnanlage Sheridanpark II ist fertiggestellt und vollvermietet. Auch im Michaelipark, ebenfalls im Stadtteil Pfersee angesiedelt, sind sämtliche Wohnungen bis Mitte Februar vermietet. Durch beide Wohnanlagen wächst der Bestand der Wohnbaugruppe auf 10.718 Wohneinheiten.

Die Wohnbaugruppe Augsburg hat zum 1. Februar alle Wohnungen des Sheridanpark II an ihre neuen Mieterinnen und Mieter übergeben. 39 Wohnungen wurden bereits im Zuge eines ersten Bauabschnitts zum Ende des Jahres 2023 fertiggestellt und vermietet. Nun folgten nach Abschnitt des zweiten Bauabschnitts weitere 23 Wohneinheiten. Damit sind nun sämtliche 62 Wohnungen in der Wohnanlage an der Ernst-Lossa-Straße in Pfersee bewohnt. Auch im Michaelipark ziehen Mitte Februar die letzten Mieter ein. „Die Wohnbaugruppe hat im vergangenen Jahr fast 250 Wohneinheiten in die Vermietung gebracht“, sagt Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Eva Weber. „Gerade angesichts der derzeit angespannten Lage am Mietmarkt leistet unser städtisches Wohnungsunternehmen damit einen unverzichtbaren Beitrag für bezahlbaren Wohnraum in Augsburg – und das seit über 96 Jahren.“

10.718 Wohnungen in Augsburg

Der Bestand der Wohnbaugruppe Augsburg umfasst inzwischen 10.718 Wohnungen und wird durch Sheridanpark II nun vervollständigt. Dessen Wohnungen, allesamt barrierefrei und vier davon rollstuhlfahrergerecht, verteilen sich auf vier Gebäude. Voraussichtlich bis April 2024 werden auch die Außenanlagen fertiggestellt sein. Im Norden grenzt der 2022 fertiggestellte Sheridanpark I mit 109 Wohneinheiten an. Die Wohnanlage Michaelipark, ebenfalls im Stadtteil Pfersee, erweitert mit 74 barrierefreien Wohnungen den Westen Augsburgs um bezahlbaren und nachhaltigen Lebensraum. Insgesamt sieben Gebäude wurden hier in klimaschonender Holz-Bauweise im Standard KfW EH 40 auf einer Fläche von rund 7.500 Quadratmetern von der Wohnbaugruppe Augsburg realisiert.

Geförderter Wohnraum für Familien

Sämtliche der fertiggestellten Wohnungen wurden im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung (EOF) errichtet. Damit die Wohnbaugruppe die Neubaumaßnahmen bei den aktuell hohen Bau- und Grundstückspreisen wirtschaftlich errichten konnte, hat die zuständige Bewilligungsstelle, das Amt für Wohnbauförderung und Wohnen der Stadt Augsburg, eine Zielmiete von 12,50 Euro pro Quadratmeter genehmigt, welche jedoch die Mieterinnen und Mieter nur teilweise tragen: Ein monatlicher Mietzuschuss gemäß der EOF reduziert die effektive Belastung auf eine am Einkommen orientierte angemessene Miete. In der niedrigsten Einkommensstufe liegt diese nach Zuschuss dann etwa bei 7,00 Euro pro Quadratmeter, in der obersten Einkommensstufe werden die Kosten auf 9,00 Euro pro Quadratmeter gesenkt.

Spatenstich für 47 neue Wohnungen im Jahr 2024

Nachdem die Wohnbaugruppe Augsburg zuletzt aufgrund der herausfordernden wirtschaftlichen Situation den Start weiterer Neubauvorhaben nach hinten verschieben musste, steht 2024 wieder ein Baubeginn für 47 neue Wohnungen an: „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr den Spatenstich für unser Neubauprojekt in der Urmelstraße in Lechhausen feiern dürfen und an unserem Auftrag, bezahlbaren Wohnraum für Augsburg zu schaffen, weiterarbeiten können. Zudem errichten wir dieses Projekt, wie auch die Wohnanlage Prinz-Karl-Viertel mit 47 geförderten Wohneinheiten, die voraussichtlich im 1. Quartal 2025 fertiggestellt werden wird, im Standard KfW EH 40 QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)“, sagt Wohnbaugruppe-Geschäftsführer Dr. Mark Dominik Hoppe.