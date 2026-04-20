Starkes Seebeben bei Japan
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Starkes Seebeben bei Japan

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Vor der japanischen Ostküste hat sich am Montag ein starkes Seebeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,4 bis 7,6 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Seismograph bei der Aufzeichnung eines Erdbebens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Beben ereignete sich um 16:52 Uhr Ortszeit (09:52 Uhr deutscher Zeit) ca. 100 Kilometer entfernt von der Küste der Präfektur Iwate im Nordosten der japanischen Hauptinsel Honshu. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor.

Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr. Regelmäßig kommt es dabei zu starken Schäden an Gebäuden – bei einer solchen Stärke sind auch Tsunamis möglich.

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