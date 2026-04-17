Tragischer Unfall in Trudering: 59-Jähriger nach Zusammenstoß mit Rennrad gestorben, Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, dem 8. April 2026, ereignete sich in Trudering ein tragischer Verkehrsunfall zwischen einem Krankenfahrstuhl und einem Fahrradfahrer, bei dem eine Person ums Leben kam.

Unfallhergang auf der Wasserburger Landstraße

Ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Ebersberg war gegen 14:20 Uhr stadteinwärts auf dem Radweg der Wasserburger Landstraße unterwegs, als ihm ein Mann auf einem Rennrad entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 59-Jährige aus und kippte dabei mit seinem Krankenfahrstuhl um. Der Fahrstuhl fiel auf ihn und er stürzte zu Boden, während der Rennradfahrer die Unfallstelle unerlaubt verließ.

Sofortige Hilfe durch Passanten

Passanten von der nahegelegenen Bushaltestelle „Friedenspromenade“ leisteten sofort Hilfe. Der 59-Jährige informierte seine Lebensgefährtin, jedoch wurden weder Polizei noch Rettungsdienst benachrichtigt, sodass der Unfall nicht offiziell aufgenommen wurde.

Verschlechterter Gesundheitszustand und Todesfolge

Am darauffolgenden Tag suchte der Mann aufgrund anhaltender Schmerzen ein Krankenhaus auf. Dort wurden mittelschwere Verletzungen festgestellt, die keine stationäre Aufnahme erforderlich machten. Eine Woche später, am Donnerstag, den 16. April 2026, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand plötzlich, woraufhin er ins Krankenhaus eingeliefert wurde und noch am selben Tag verstarb. Die Polizei ermittelt, ob die Unfallverletzungen die Todesursache waren.

Zeugenaufruf: Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, insbesondere Passanten an der Bushaltestelle „Friedenspromenade“, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando in München in Verbindung zu setzen.