Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall in Augsburg – Ermittlungen gegen 18-jährigen Fahrer eingeleitet
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Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall in Augsburg – Ermittlungen gegen 18-jährigen Fahrer eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Donnerstag, dem 16. April 2026, ereignete sich auf der Kreuzung Kobelweg / Ulmer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Gegen 17:00 Uhr versuchte ein 18-jähriger Autofahrer, von der Ulmer Straße nach links in den Kobelweg abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das von einem 45-jährigen Fahrer gelenkt wurde.

Fahrradfahrerin am Straßenrand verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde ein Fahrzeugteil des 18-Jährigen gegen eine am Straßenrand wartende Fahrradfahrerin geschleudert, wodurch sie leicht verletzt wurde. Der 18-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, während die Mitfahrerin und die Kinder des 45-jährigen Autofahrers vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Sachschaden und polizeiliche Ermittlungen

Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den jungen Fahrer aufgenommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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