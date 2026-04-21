Unbekannte rauben Fanschal in Höchstadt – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Unbekannte rauben Fanschal in Höchstadt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Höchststadt an der Aisch wurde in der Nacht auf Montag Schauplatz eines dreisten Raubüberfalls. Unbekannte Täter stahlen einem Mann den Fanschal, den dieser trug. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Überfall im Bechhofener Weg

Der Vorfall ereignete sich, als der 29-jährige Mann am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr mit dem Bus 205 an der Haltestelle „Bechhofener Weg (B470)“ in Höchstadt ausstieg. Zwei der drei Täter verließen zusammen mit ihm den Bus. Der deutsche Mann trug eine Vereinsidee in Form einer Jacke und eines Schals eines Fußballvereins.

Täter flüchten mit Fanschal

In der Carl-Benz-Straße wurde der Mann von drei Männern angesprochen, die ihn aufforderten, seinen Schal herauszugeben. Nachdem der 29-Jährige dies verweigerte, wurde er von den Tätern angegriffen. Sie schlugen auf ihn ein, raubten den Schal und flüchteten daraufhin.

Polizei bittet um Mithilfe

Die sofortige Fahndung nach den Tätern blieb bisher erfolglos. Die Verdächtigen sind alle männlich, zwischen 18 und 23 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß und von deutschem Erscheinungsbild. Einer trug einen grauen Hoodie, eine dunkle Hose und weiße Sneaker. Ein weiterer war in einer dunklen Übergangsjacke, einem grauen Langarmshirt und dunkler Hose gekleidet. Der dritte Verdächtige trug eine schwarze Jacke und Hose.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Erlangen ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Besonders gesucht wird eine junge Frau, die ebenfalls an der Haltestelle aus dem Bus ausgestiegen ist und möglicherweise den Überfall beobachtet hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegengenommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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