Unbekannte stehlen fünfstelligen Geldbetrag aus Tresor in Ebrach – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken
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Unbekannte stehlen fünfstelligen Geldbetrag aus Tresor in Ebrach – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Einbruch in Wohnhaus: Diebstahl in Ebrach aufgedeckt

Bargeld aus Tresor gestohlen

In Ebrach, Landkreis Bamberg, ist es unbekannten Tätern gelungen, in ein Wohnhaus einzudringen und dort Bargeld zu entwenden. Die Bestohlene, eine Seniorin, meldete, dass ein niedriger fünfstelliger Betrag aus ihrem Tresor entwendet wurde.

Details zum Vorfall

Der Diebstahl fand vermutlich bereits am Sonntag, dem 12. April 2026, zwischen 12 und 14 Uhr statt. Der Tatort befindet sich in der Bamberger Straße, nahe der östlichen Ortsgrenze.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Polizei zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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