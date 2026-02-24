Unbekannte stehlen weißen Maserati Ghibli Trofeo aus Autohaus in Schwabach

In Schwabach wurde zwischen Samstagabend (21.02.2026) und Montagmorgen (23.02.2026) ein hochwertiger Sportwagen gestohlen. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem Diebstahl.

Sportwagen auf Autohaus-Freifläche entwendet

Der gestohlene Wagen, ein weißer Maserati Ghibli Trofeo, war auf einer Freifläche eines Autohauses in der Berlichingenstraße abgestellt. Am Montagmorgen entdeckte ein Angestellter den Diebstahl und informierte die Polizei sofort.

Zeugen dringend gesucht

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen und fordert Zeugen auf, sich zu melden. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder den Wagen seit seinem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl