Positive Halbzeitbilanz beim Augsburger Plärrer

Die Stimmung auf dem Augsburger Osterplärrer wird zur Halbzeit wird als ruhig und entspannt beschrieben, größere Zwischenfälle blieben bislang aus. Zwar kam es an gut besuchten Tagen vereinzelt zu kleineren Rangeleien, ernsthafte Gewaltdelikte wurden jedoch nicht registriert.

Die Besucherzahlen bewegen sich auf einem soliden Niveau, auch wenn sie leicht unter dem Vorjahr liegen. Nach einem starken Auftakt am Eröffnungswochenende waren insbesondere Ostersonntag und Ostermontag sowie der vergangene Samstag mit rund 41.000 Gästen besonders gut besucht. Insgesamt wurden bisher etwa 240.000 Besucher gezählt, wobei die Erfassung an einigen Tagen nicht vollständig zuverlässig war. Insgesamt zeigte sich der Schaustellerverband auf einem Pressetermin am Montag aber zufrieden.

Sicherheitslage bleibt stabil

Auffällig ist der Rückgang schwerer Straftaten, insbesondere bei Körperverletzungen und Diebstählen. Verstöße gegen das Waffengesetz wurden bislang nicht festgestellt. Lediglich kleinere Delikte wie Schubsereien oder vereinzelte Verstöße gegen die Platzordnung – etwa durch mitgeführte Taschenmesser – traten auf. Auch offener Cannabiskonsum wurde nicht beobachtet. Die Polizei zeigt sich mit der bisherigen Entwicklung entsprechend zufrieden.

Das Bayerisches Rotes Kreuz meldet über 100 versorgte Verletzte, was im Rahmen vergleichbarer Veranstaltungen liegt. 18 Personen mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

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Shuttle-Service wegen Streik angekündigt

Mit Blick auf angekündigte Streiks im Nahverkehr am 14. April wurde ein Shuttle-Service eingerichtet. Dieser soll insbesondere älteren Besuchern eine sichere An- und Abreise ermöglichen. Gleichzeitig verweisen die Verantwortlichen darauf, dass viele Gäste bereits bei einem früheren Streiktag auf das Fahrrad oder den Fußweg ausgewichen sind.