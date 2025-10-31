Unbekannte Täter stehlen Kupferkabel in Augsburg – Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls

Augsburg (ots) – In der Innenstadt von Augsburg wurde zwischen Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, um 16:30 Uhr, und Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, um 11:30 Uhr, ein schwerwiegender Diebstahl verübt.

Diebstahl von Kupferkabeln

Unbekannte Täter verschafften sich in diesem Zeitraum Zutritt zu einem Gelände in der Baumgartnerstraße. Sie entwendeten wertvolle Kupferkabel mit einem Sachwert im mittleren fünfstelligen Bereich.

Ermittlungen wegen Schweren Bandendiebstahls

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls aufgenommen. Zur Aufklärung des Verbrechens bittet sie um Hinweise von Zeugen. Sachdienliche Informationen können unter der Telefonnummer 0821/323-3821 an die Kriminalpolizei Augsburg übermittelt werden.