Unbekannter Täter begeht Kreditkartenbetrug in Augsburg: Niedriger vierstelliger Schaden

Augsburg – Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum vom Samstag, den 21. Februar 2026, gegen 06:30 Uhr bis Sonntag, den 22. Februar 2026, gegen 02:30 Uhr, einen Kreditkartenbetrug zu Lasten eines 43-jährigen Mannes aus Augsburg begangen. Der Täter buchte unrechtmäßig mit der Kreditkarte des Mannes ab, wodurch ein Vermögensschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand.

Ermittlungen der Polizei

Der betroffene 43-Jährige hat die polnische Staatsangehörigkeit. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft den Vorfall unter dem Gesichtspunkt des Kreditkartenbetrugs. Ein Aufruf zur Wachsamkeit und zur Vorsorge gegen solche Betrugsmaschen wird an die Bevölkerung gerichtet.

Prävention und Schutz

Zur Prävention wird empfohlen, sich über Schutzmaßnahmen im Alltag zu informieren. Weitere Hinweise und Tipps bietet die Präventionsseite der Polizei, die Bürgern dabei hilft, sich vor Straftaten zu schützen: Präventionsseite der Polizei Bayern.