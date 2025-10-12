Unfall auf B17: Vier Fahrzeuge betroffen, ein Unfallbeteiligter flüchtig – Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, dem 10. Oktober 2025, kam es auf der B17 bei Augsburg zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher flüchtete, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Unfall auf der B17: Audi, Ford und Dacia kollidieren

Gegen 13.15 Uhr war ein Audi auf der rechten Spur der B17 in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Haunstetten Süd überholte ein unbekanntes Fahrzeug rechts über die Ausfädelspur. Dieses Manöver führte dazu, dass der Audi auf die linke Fahrspur ausweichen musste, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem Ford kam. Eine Dacia-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Ford auf.

Flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht den flüchtigen Fahrer. Vor dem eigentlichen Unfall war das Fahrzeug des Unbekannten bereits durch riskante Überholmanöver aufgefallen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.