Donnerstag, Oktober 23, 2025
45-Jähriger in Augsburg ohne Führerschein und Versicherung gestoppt: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 45-jähriger Mann wurde am Freitag, den 10. Oktober 2025, in Augsburg-Firnhaberau von der Polizei gestoppt, weil er ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Die Polizei beendete seine Fahrt auf der Mühlhauser Straße.

Verkehrskontrolle deckt Verstöße auf

Gegen 22:00 Uhr fiel der 45-Jährige den Polizeibeamten auf. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem war das Auto weder zugelassen noch versichert. Es kam ans Licht, dass der Mann einfach die Nummernschilder eines anderen Fahrzeugs montiert hatte.

Sicherung des Fahrzeugs

Die Beamten stellten sowohl die Kennzeichen als auch das gesamte Fahrzeug sicher. Der Mann wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstößen gegen die Zulassungsordnung strafrechtlich verfolgt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

