Jugendliche beschädigen Auto und provozieren Polizeieinsatz in Augsburg-Haunstetten

Am Samstagabend, den 11. Oktober 2025, kam es in Haunstetten zu einem Polizeieinsatz, bei dem zwei Jugendliche vorläufig festgenommen wurden. Sie stehen im Verdacht, ein Auto in der Haunstetter Straße beschädigt zu haben.

Zerbrochene Flaschen und Sachbeschädigung

Gegen 19:50 Uhr informierten Passanten die Polizei über zerbrochene Flaschen auf der Haunstetter Straße. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zahlreiche Scherben im Bereich einer Haltestelle sowie mehrere Jugendliche. Besonders auffällig war, dass der Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs abgerissen war. Die Polizei verdächtigt zwei 14-jährige Jugendliche als verantwortlich.

Festnahme und Übergabe an die Eltern

Während der Kontrolle verhielt sich einer der Jugendlichen so aggressiv, dass die Polizei ihn fesseln musste. Letztlich wurden beide zum örtlichen Polizeirevier gebracht, wo sie ihren Eltern übergeben wurden. Die Polizei Schwaben Nord ermittelt nun gegen die beiden jungen Verdächtigen wegen Sachbeschädigung.