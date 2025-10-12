Polizei verhindert alkoholisierte Fahrradtour in Lechhausen

Augsburg – Ein potenzieller Verkehrsverstoß eines jungen Mannes konnte in der Nacht zum Samstag (11.10.2025) in Lechhausen durch das rechtzeitige Eingreifen der Polizei verhindert werden.

Alkoholisiertes Verhalten auf der Kurt-Schumacher-Straße

Gegen 03:30 Uhr alarmierten Passanten die Polizei wegen lauter Musik in der Kurt-Schumacher-Straße. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 21-Jährigen, der unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ausgerüstet mit Musikboxen hatte der Mann offenbar vor, mit seinem Fahrrad zu fahren.

Polizei verhindert Straftat

Dem Aufforderung der Beamten, die Musik abzustellen, kam der junge Mann sofort nach. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille, was den Verdacht der Polizei bestätigte. Der 21-Jährige wurde eindringlich belehrt und entschied sich, seinen Weg zu Fuß fortzusetzen.

Keine rechtlichen Konsequenzen

Dank der schnellen Reaktion der Polizei drohen dem Mann keine rechtlichen Konsequenzen. Der Vorfall zeigt, wie wichtig frühzeitiges Einschreiten im Straßenverkehr ist, um Unfälle und Straftaten zu verhindern.