Newsletter
Samstag, Oktober 25, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
Polizei verhindert alkoholisierte Fahrradtour in Lechhausen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei verhindert alkoholisierte Fahrradtour in Lechhausen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein potenzieller Verkehrsverstoß eines jungen Mannes konnte in der Nacht zum Samstag (11.10.2025) in Lechhausen durch das rechtzeitige Eingreifen der Polizei verhindert werden.

Alkoholisiertes Verhalten auf der Kurt-Schumacher-Straße

Gegen 03:30 Uhr alarmierten Passanten die Polizei wegen lauter Musik in der Kurt-Schumacher-Straße. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 21-Jährigen, der unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ausgerüstet mit Musikboxen hatte der Mann offenbar vor, mit seinem Fahrrad zu fahren.

Polizei verhindert Straftat

Dem Aufforderung der Beamten, die Musik abzustellen, kam der junge Mann sofort nach. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille, was den Verdacht der Polizei bestätigte. Der 21-Jährige wurde eindringlich belehrt und entschied sich, seinen Weg zu Fuß fortzusetzen.

Keine rechtlichen Konsequenzen

Dank der schnellen Reaktion der Polizei drohen dem Mann keine rechtlichen Konsequenzen. Der Vorfall zeigt, wie wichtig frühzeitiges Einschreiten im Straßenverkehr ist, um Unfälle und Straftaten zu verhindern.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Wirtschaft

Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen werden gesprengt

0
Am Samstag, 25. Oktober 2025, um 12 Uhr werden die beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen gesprengt. Verantwortlich für die Sprengung ist die Betreiberfirma RWE. Der Landkreis Günzburg übernimmt die Rolle der Unteren Sicherheitsbehörde und hat eine Allgemeinverfügung zum Absperrbereich erlassen.
Augsburger Panther

Auch Ingolstadt kann den AEV nicht stoppen – Augsburger Panther mit sechstem Sieg in Serie

0
Die Augsburger Panther sind in der Deutschen Eishockey Liga aktuell offenbar kaum zu stoppen. Mit einem 4:2 im Derby gegen Ingolstadt holte der AEV den sechsten Erfolg in Serie. Torhüter Jones zeigte dabei eine herausragende Leistung.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizei nimmt alkoholisierten Litauer mit Schreckschusspatrone nach Drohungen in Augsburger Supermarkt fest

0
Augsburg (ots) – Ein Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt...
Vermischtes

Trambahn in München entgleist – Fahrer und drei weitere Personen verletzt

0
Am Donnerstagabend ist im Münchner Norden eine Trambahn der...

Neueste Artikel