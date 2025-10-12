Newsletter
Motorradfahrer fliehen vor Polizei in Augsburg: Ermittlungen wegen illegalem Rennen und gefälschten Kennzeichen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht zum Sonntag, 12. Oktober 2025, lieferten sich in Kriegshaber zwei Motorradfahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. In der Ulmer Straße entzogen sich die Biker einer Kontrolle durch die Beamten, woraufhin die Polizei sofort die Verfolgung aufnahm. Während einer der Fahrer gestoppt werden konnte, ist der zweite Beteiligte weiterhin auf der Flucht.

Polizei stoppt Motorradfahrer bei Neuhäußer Straße

Gegen 02:10 Uhr bemerkte eine Polizeistreife zwei Motorräder, die an einer Ampel in der Ulmer Straße hielten. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchteten die Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Eine zweite Streife konnte einen der Motorradfahrer im Bereich der Neuhäußer Straße anhalten. Der gestoppte Fahrer ist ein 18-jähriger Deutscher.

Flucht zu Fuß in der Äußeren Uferstraße

Der zweite Motorradfahrer stürzte in der Äußeren Uferstraße. Er ließ sein nicht zugelassenes Motorrad mit einem falschen Kennzeichen auf der Fahrbahn zurück und flüchtete zu Fuß. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der flüchtige Fahrer bislang nicht gefasst werden.

Ermittlungen wegen illegalem Straßenrennen und Urkundenfälschung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen Verdachts auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen sowie Urkundenfälschung und Verstoß gegen die Zulassungsordnung. Weitere Informationen zum Stand der Ermittlungen werden zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

