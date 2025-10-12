Polizei beendet aggressive Veranstaltung in Augsburger Gaststätte: Ermittlungen gegen drei Personen eingeleitet

Augsburg (ots) – Die Polizei wurde am Abend in einen Gaststätten-Einsatz im Augsburger Stadtteil Spickel – Herrenbach gerufen, nachdem sich mehrere Personen aggressiv verhielten und Inventar beschädigten. Die Veranstaltung, die gegen 20.10 Uhr in einer Gaststätte mit etwa 100 Teilnehmern stattfand, wurde daraufhin von den Beamten beendet.

Polizeieinsatz in Gaststätte: Aggressive Gäste

Als einige Gäste uneinsichtig blieben, sahen sich die Einsatzkräfte gezwungen, Platzverweise auszusprechen und mehrere Personen aus dem Lokal zu entfernen. Einige dieser Personen versuchten, zurück in die Gaststätte zu gelangen und widersetzten sich dabei körperlich den Anweisungen der Polizeibeamten. Zudem kam es zu Beleidigungen gegen die Polizeikräfte.

Ermittlungen wegen Widerstand und Beleidigung

Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, verließen die Gäste den Bereich. Die Polizei ermittelt nun gegen mindestens drei deutsche Staatsangehörige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. Weitere Details zu den Ermittlungen sind derzeit nicht bekannt.