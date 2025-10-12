Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet in Augsburg-Göggingen

Augsburg – In der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in Göggingen kam es am Samstag, den 11. Oktober 2025, zu einem Verkehrsunfall. Eine mutmaßliche Verursacherin flüchtete zunächst, konnte jedoch später von der Polizei identifiziert werden.

Zeuge verfolgt flüchtendes Fahrzeug

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, als Passanten beobachteten, wie ein Auto beim Abbiegen mit einem Verkehrsschild kollidierte. Der Fahrer setzte daraufhin zurück und entfernte sich vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte die Fahrerin in der Graf-von-Seyssel-Straße zur Rede stellen. Kurz darauf wurde die Polizei alarmiert.

Deutlicher Alkoholgeruch festgestellt

Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch bei der 40-jährigen Fahrerin mit kroatischer Staatsangehörigkeit auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Die Beamten beendeten daraufhin die Fahrt und stellten sowohl den Führerschein als auch den Autoschlüssel der Frau sicher. Der genaue Schaden am Fahrzeug und am Verkehrsschild ist noch unklar.

Ermittlungen wegen Unfallflucht

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht eingeleitet. Weitere Informationen werden erwartet, sobald der Sachschaden ermittelt wurde.