Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet in Augsburg-Göggingen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet in Augsburg-Göggingen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in Göggingen kam es am Samstag, den 11. Oktober 2025, zu einem Verkehrsunfall. Eine mutmaßliche Verursacherin flüchtete zunächst, konnte jedoch später von der Polizei identifiziert werden.

Zeuge verfolgt flüchtendes Fahrzeug

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, als Passanten beobachteten, wie ein Auto beim Abbiegen mit einem Verkehrsschild kollidierte. Der Fahrer setzte daraufhin zurück und entfernte sich vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte die Fahrerin in der Graf-von-Seyssel-Straße zur Rede stellen. Kurz darauf wurde die Polizei alarmiert.

Deutlicher Alkoholgeruch festgestellt

Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch bei der 40-jährigen Fahrerin mit kroatischer Staatsangehörigkeit auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Die Beamten beendeten daraufhin die Fahrt und stellten sowohl den Führerschein als auch den Autoschlüssel der Frau sicher. Der genaue Schaden am Fahrzeug und am Verkehrsschild ist noch unklar.

Ermittlungen wegen Unfallflucht

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht eingeleitet. Weitere Informationen werden erwartet, sobald der Sachschaden ermittelt wurde.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel