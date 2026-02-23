Unfallflucht in Augsburg: Unbekannter verursacht Schäden und flüchtet

Augsburg (ots) – Am Sonntag, den 22. Februar 2026, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Kriegshaber, Augsburg. Beteiligt waren ein bislang unbekannter Fahrer mit einem Auto-Anhänger-Gespann sowie ein 73-jähriger Autofahrer. Der Unfall fand in der Dr.-Dürrwanger-Straße statt.

Unfall an der Ampel

Gegen 13:15 Uhr musste der 73-Jährige verkehrsbedingt an einer Ampel halten. Der Fahrer des Gespanns bemerkte dies offenbar zu spät und rollte mit seinem Fahrzeug auf das Auto des Seniors auf. Nach dem Unfall setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne den entstandenen Schaden zu klären.

Polizei sucht Zeugen

Der Sachschaden an dem Fahrzeug des 73-Jährigen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise. Diese können an die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 gemeldet werden.