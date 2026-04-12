Union Berlin trennt sich von Trainer Baumgart – Eta übernimmt

Der 1. FC Union Berlin hat sich von Cheftrainer Steffen Baumgart sowie den Co-Trainern Danilo de Souza und Kevin McKenna getrennt.

Marie-Louise Eta (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das teilte der Bundesligist in der Nacht zu Sonntag nach der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim mit. Marie-Louise Eta, bisherige Trainerin der U19-Junioren, übernimmt interimistisch die sportliche Leitung der Profimannschaft der Männer für die verbleibende Saison.

Damit wird sie die erste Frau als Cheftrainerin einer Bundesliga-Männermannschaft werden. Im November 2023 war sie schon zur ersten Co-Trainerin avanciert, nachdem Urs Fischer bei den Eisernen entlassen worden war und Marco Grote den Job interimistisch als Chefcoach ausfüllte. Im Sommer soll Eta jedoch die Frauenmannschaft der Köpenicker übernehmen.

Union-Geschäftsführer Horst Heldt erklärte, dass die bisherige Rückrunde „absolut enttäuschend“ verlaufen sei und die Mannschaft dringend Punkte benötige, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern. Zwei Siege aus vierzehn Spielen seit der Winterpause hätten nicht die Überzeugung gegeben, dass eine Trendumkehr in der bisherigen Konstellation gelingen könne. Heldt bedankte sich bei Baumgart und seinem Team für die geleistete Arbeit und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft.

Marie-Louise Eta äußerte, dass der Verbleib in der Bundesliga angesichts der Punkteabstände in der unteren Tabellenhälfte noch nicht gesichert sei. Sie freue sich, dass der Verein ihr diese „anspruchsvolle Aufgabe anvertraut“ habe, und sei überzeugt, dass die Mannschaft die entscheidenden Punkte holen werde. Über eine Neubesetzung der Trainerposition der U19-Junioren will der Verein in Kürze informieren.