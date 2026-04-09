Verdächtiger Rucksack sorgt für stundenlange Bahnhofsperrung in Würzburg

Am Mittwochabend, dem 8. April 2026, wurde ein Teil des Würzburger Hauptbahnhofs gesperrt, nachdem ein verdächtiger Gegenstand im Zug der Linie RE 80 in Richtung Treuchtlingen gemeldet worden war.

Verdächtige Tasche löst Polizeieinsatz aus

Das Zugunternehmen AVERIO alarmierte die Bundespolizeiinspektion Würzburg, da eine unbekannte Person eine Tasche im Zug RE 80 hinterließ. Der Zug befand sich zu dieser Zeit auf Gleis 3. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei entdeckten einen schwarzen Rucksack in einer Sitzgruppe, der keinen Anhaltspunkt über seinen Besitzer aufwies. Auch die Befragung anderer Reisender ergab keine Hinweise auf den Eigentümer.

Spezialkräfte geben Entwarnung nach Röntgenuntersuchung

Spezialkräfte der Polizei untersuchten den verdächtigen Rucksack mithilfe von Röntgengeräten. Nach der Analyse der Bilder konnte Entwarnung gegeben werden, da der Inhalt lediglich aus persönlichen Gegenständen und Schulmaterialien bestand.

Zugverkehr zeitweise eingeschränkt

Während des Polizeieinsatzes wurden die Bahnsteige 1 bis 3 geräumt und die Zu- sowie Abgänge abgesperrt. Die Gleise 1 bis 5 waren in der Zeit von 20:09 Uhr bis 22:41 Uhr für einfahrende Züge gesperrt, weshalb der Zugverkehr über andere Gleise umgeleitet wurde. Diese Maßnahmen führten bei 45 Zügen zu einer Verspätung von insgesamt 836 Minuten.