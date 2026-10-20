Vier Männer nach Graffiti an Nürnberger Unterführung festgenommen

Zivilbeamte nahmen in Nürnberg vier junge Männer fest, nachdem zwei von ihnen eine Unterführung besprüht haben sollen und zwei weitere im Umfeld auffällig waren.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15. auf 16. Oktober 2026, fielen einer Zivilstreife gegen 1.15 Uhr in der Dürrenhofstraße zwei Personen auf, die sich im Umfeld einer Unterführung auffällig verhielten und nach Polizeiangaben Schmiere standen. Kurz darauf stellten die Beamten zwei weitere Personen fest, die die Mauer der Unterführung großflächig mit dem fußballbezogenen Tag „UN94“ besprühten.

Die vier deutschen Beschuldigten im Alter von 18, 18, 20 und 20 Jahren stiegen anschließend in ein Fahrzeug. In der Reichenberger Straße kontrollierten die Beamten die Gruppe. Bei zwei Männern fanden sie frische Farbanhaftungen an den Händen. Außerdem entdeckten sie im Auto Funkgeräte und Sturmhauben sowie eine Spraydose im direkten Umfeld der Unterführung.

Die Polizei brachte die vier Männer zur Dienststelle und führte eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Gegen alle vier wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

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