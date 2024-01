Die Forstverwaltung der Stadt Augsburg und das Walderlebniszentrum Oberschönenfeld laden zum ersten städtischen Weihnachtsbaum-Weitwurf-Wettbewerb am 28. Januar ein! Alle Sportbegeisterten können’s ausprobieren. Entweder mit dem klassischen Speerwurf oder mit dem Highlander-Überschlagwurf. Nur die gedrehten Hammerwürfe, die sind nicht erlaubt – zu gefährlich für das Publikum. Wurfgegenstand sind ausgediente heimische Christbäume.

Auf dem Augsburger Land gibt es den Wettbewerb schon zwölf Jahre. In der Stadt ist es eine Premiere. Sportbegeisterte können sich dieses Jahr zum ersten Mal ausprobieren: Wer wirft am weitesten? Und zwar einen Weihnachtsbaum! Den Weihnachtsbaum-Weitwurf-Wettbewerb gibt es in den Kategorien Kinder, Frauen und Männer. Am Sonntag, 28. Januar, von 14 bis 15 Uhr ist auf der Wiese an der Ilsungstraße Treffpunkt für alle ehrgeizigen Werferinnen und Werfer. Auch Kurzentschlossene sind eingeladen – es ist keine Anmeldung nötig. Auch Publikum ist erwünscht.

(Fast) alle Techniken erlaubt

Wurfgegenstände sind, dem Namen nach, logisch: ausgediente heimische Christbäume. Die Techniken sind frei wählbar. Möglich sind der klassische Speerwurf und der Highlander-Überschlagwurf (rückwärts und vorwärts). Gedrehte Hammerwürfe dagegen sind für das Publikum zu gefährlich. Das Kind mit dem weitesten Wurf gewinnt einen Gutschein für einen Weihnachtsbaum beim Verkauf der Forstverwaltung. Neben Sport und Spaß gibt es auch viele Informationen zum Thema Wald.

Werfen und Spenden

Die Forstverwaltung der Stadt Augsburg und das Walderlebniszenrum Oberschönenfeld richten die Spiele aus. Letztere haben in den vergangenen zwölf Jahren den Wettbewerb schon auf dem Augsburger Land etabliert. Die Teilnahme kostet nichts, Spenden sind aber herzlich erwünscht. Sie kommen der waldpädagogischen Arbeit des Forstmuseums Waldpavillon zugute. Die Anfahrt zum sportlichen Event ist unter anderem mit dem Auto (Parken bei der Sportanlage Süd) oder mit der Linie 2 (Haltestelle Sportanlage Süd P+R) gut möglich.