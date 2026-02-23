Wichtiger Heimsieg gegen Speyer – BG Leitershofen/Stadtbergen festigt Play-off-Kurs

Die BG Leitershofen/Stadtbergen hat ihre Position im Rennen um die Play-off-Plätze in der BARMER 2. Basketball Bundesliga deutlich verbessert. Vor 855 Zuschauern in der Stadtberger Sporthalle bezwangen die Kangaroos die Ahorn Camp Baskets Speyer mit 87:78.

Durch den Erfolg kletterte das Team auf Rang fünf und liegt nach Minuspunkten gleichauf mit dem Tabellendritten. Zudem verschaffte man sich vier Zähler Vorsprung auf Platz neun – und sicherte sich gleichzeitig den wichtigen direkten Vergleich gegen Speyer.

Zäher Beginn, starke zweite Halbzeit

Die Partie startete nervös, beiden Teams war die Bedeutung des Spiels anzumerken. Nach einem offensiv durchwachsenen ersten Viertel (14:15) kämpften sich die Hausherren zurück ins Spiel. Ferenc Gille, nach langer Verletzungspause erstmals wieder im Einsatz, brachte sein Team zwischenzeitlich in Führung. Zur Halbzeit stand es 44:44 – auch wegen einer schwachen Dreierquote auf beiden Seiten.

Im dritten Abschnitt drehten die Kangaroos auf und setzten sich auf 71:61 ab. Doch Speyer stellte in der Schlussphase auf Zonenverteidigung um und glich erneut aus. In dieser kritischen Phase übernahm Kapitän Jannik Westermeir Verantwortung und traf zwei wichtige Dreier – die Vorentscheidung zugunsten der BG.

Nach dem spielfreien Wochenende aufgrund der Länderspielpause geht es am 7. März weiter. Dann empfängt die BG Leitershofen/Stadtbergen dann den Tabellenzweiten BBC Coburg. Das Ziel ist klar: Den nächsten Schritt Richtung Play-offs machen.