Horgau-Auerbach | Stau auf der Autobahn sorgt für Streifzusammenstoß auf Umleitungsstrecke

Am Samstagnachmittag kam es aufgrund einer unfallbedingten Sperrung der BAB 8 im Bereich Zusmarshausen zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den umliegenden Ausweichstrecken. Der Verkehr verlagerte sich dabei auf die Streitheimer Straße in Auerbach, was zu einer engen Begegnung zweier Fahrzeuge führte.

Streifschaden zwischen Sattelzug und Pkw

Ein 51-jähriger rumänischer Fahrer war mit seinem Sattelzug in nördlicher Richtung unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 60-jährige deutsche Autofahrerin mit ihrem Pkw in südlicher Richtung auf derselben Straße.

Im Begegnungsverkehr kam es zu einem Streifzusammenstoß zwischen dem Sattelauflieger und dem Pkw. Dabei entstand am linken Außenspiegel des Autos ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.

Ursache ungeklärt

Nach der Unfallaufnahme konnte nicht abschließend geklärt werden, welcher der beiden Beteiligten gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat. Weitere Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden eingeleitet.