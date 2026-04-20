Wohnhausbrand in Untersiemau: Bewohner schwer verletzt, Schaden über 100.000 Euro
Polizeipräsidium Oberfranken
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Wohnhausbrand in Untersiemau: Bewohner schwer verletzt, Schaden über 100.000 Euro

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Kurz nach Mitternacht alarmierte die integrierte Leitstelle einen Brand in der Pfarrgasse, bei dem ein Wohnhaus in Flammen stand.

Bewohner bemerkt Feuer und versucht Löschmaßnahmen

Ein 60-jähriger Bewohner des Hauses entdeckte Rauch und wurde aus dem Schlaf gerissen. Er alarmierte eine Nachbarin, um den Notruf zu tätigen, nachdem eigene Löschversuche gescheitert waren. Feuerwehr und Polizei fanden das Gebäude bei ihrem Eintreffen bereits in Vollbrand.

Rettungseinsatz und Verletzungen

Der Bewohner war zur Zeit des Brandes allein im Haus. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der stationären Behandlung wird er als schwer verletzt eingestuft.

Schadenshöhe und Ermittlungen

Die Feuerwehr konnte den Brand in den frühen Morgenstunden eindämmen. Der entstandene Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Coburg hat mit der Ermittlung der Brandursache begonnen, die derzeit noch unklar ist. Eine genaue Untersuchung des Brandorts ist erst nach Abschluss aller Löscharbeiten möglich.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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