Jubiläumskonzert der Bundespolizei in Waldmünchen: Bundespolizeiorchester München feiert 75 Jahre in der Dreifachturnhalle

Waldmünchen – Zum 75-jährigen Jubiläum der Bundespolizei lädt die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen am Freitagabend, den 8. Mai 2026, zu einem besonderen Konzert in der Dreifachturnhalle von Waldmünchen ein. Das Bundespolizeiorchester München wird auftreten und für die Öffentlichkeit sind insgesamt 300 kostenlose Tickets im Tourismusbüro der Stadt erhältlich.

Geschichte der Bundespolizei und Wandel im Laufe der Zeit

Die Bundespolizei blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, die ihren Ursprung im Gesetz zur Einrichtung eines Bundesgrenzschutzes am 16. März 1951 hat. Ursprünglich als paramilitärische Truppe zur Sicherung der Grenzen gegründet, übernahm sie während des Kalten Krieges wichtige Aufgaben an der innerdeutschen Grenze und in Richtung Tschechoslowakei.

Ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte war 1972 die Gründung der Spezialeinheit GSG 9. Diese erlangte internationale Bekanntheit durch die Befreiung der Lufthansa-Maschine “Landshut” 1977 in Mogadischu. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs änderten sich die Aufgaben, und der Bundesgrenzschutz integrierte sich in die Aufgaben der Bahnpolizei und Luftsicherheit, bevor er 2005 zur Bundespolizei umbenannt wurde.

Die Migrationskrise 2015 stellte eine weitere Herausforderung dar, als die Bundespolizei wesentliche Aufgaben in der Registrierung und Unterstützung der Schutzsuchenden übernahm.

Jubiläumskonzert: Ein Abend voller musikalischer Highlights

Polizeioberrat Martin Ebenschwanger lädt herzlich zu diesem besonderen Konzertabend ein: “Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Jubiläumskonzert mit dem Bundespolizeiorchester München ein.” Eröffnet wird der Abend mit einer Festansprache, gefolgt von einem abwechslungsreichen Musikprogramm. Philipp Armbruster, renommierter Dirigent, leitet das Orchester durch ein spannendes Repertoire von orchestralen Klängen Hollywoods über Rock-Hymnen bis hin zu charmanten Operettenmelodien.

Ein Highlight des Abends ist der Auftritt der Sängerin Theresa Sittenauer, die das Konzert mit ihrer beeindruckenden Stimme bereichern wird.

Informationen zum Konzert und Ticketvergabe

Beginn des Konzerts ist um 19:00 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos und die Freikarten können ab dem 20. April 2026 im Tourismusbüro Waldmünchen abgeholt werden. Pro Person werden maximal zwei Tickets vergeben. Das Tourismusbüro ist von Montag bis Donnerstag zwischen 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 – 12:30 Uhr geöffnet.