Zum Tod von Fritz Wepper: Programmänderungen am 25. und 29. März 2024 im Ersten

Das Erste strahlt heute um 22:50 Uhr einen 15-minütigen Nachruf (BR) „Fritz Wepper – Der Marathonmann“ aus.

Fritz Wepper war unter den deutschen Darstellern derjenige, der vor allem Serienrollen wie im „Kommissar“, „Derrick“ oder „Um Himmels Willen“ über Jahrzehnte hinweg verkörpert hat. Bereits als Kinderstar feierte er in Bernhard Wickis Antikriegsdrama „Die Brücke“ 1959 seinen Durchbruch und machte mit seiner Rolle im achtfach oscarprämierten „Cabaret“ 1972 auch Hollywood auf sich aufmerksam.

Fritz Wepper war eine Klasse für sich. Seit Jahrzehnten gehörte er zu den beliebtesten Schauspielern unseres Landes. So unzählig seine Rollen auch waren, mit der Figur des Bürgermeisters Wöller in „Um Himmels Willen“ hat er sich bleibend in die Herzen seiner Zuschauer, einem Millionenpublikum, gespielt.

Film von Florian Kummert & Heiko Rauber

Im Anschluss an den Nachruf folgt heute, 25. März 2024, um 23:05 Uhr

„Mord in bester Gesellschaft – Winters letzter Fall“

Alexander Bickel, Leiter der ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm: „Fritz Wepper hat sich in der ARD-Serie ‚Um Himmels Willen‘ als Bürgermeister Wöller über 20 Jahre in die Herzen der Zuschauer gespielt. Unvergleichlich frech, witzig und berührend lieferte er sich Woche für Woche einen Schlagabtausch mit den Ordensschwestern Lotte und Hanna – Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern haben ihn dafür geliebt und werden ihn nicht vergessen. Mit Fritz Wepper verlässt uns ein ganz großer Volksschauspieler und eines der prägenden Gesichter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.“

Am Karfreitag, 29. März, zeigt Das Erste darüber hinaus um 15:20 Uhr die Krimikomödie „Lindburgs Fall“ mit Fritz Wepper in der Hauptrolle sowie direkt im Anschluss noch einmal die letzten beiden Folgen der Serie „Um Himmels Willen“.