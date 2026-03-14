Spannende Ausgangslage | BG Leitershofen/Stadtbergen kämpft weiter um die Play-offs

Für die BG Leitershofen/Stadtbergen beginnt die entscheidende Phase der Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Noch drei Spieltage stehen in der Hauptrunde an – und das Rennen um die Play-off-Plätze ist völlig offen. Aktuell kämpfen acht Teams um sechs verbleibende Tickets für die Endrunde.

Trotz der jüngsten Heimniederlage gegen den BBC Coburg rangieren die Kangaroos weiterhin auf Tabellenplatz fünf. Die Tabelle ist jedoch so eng, dass verschiedene Szenarien möglich sind: Mit drei Siegen wäre sogar noch das Heimrecht im Achtelfinale denkbar. Zwei Erfolge könnten für Rang fünf oder sechs reichen. Bei weniger Punkten droht allerdings ein Abrutschen bis auf die letzten Play-off-Plätze – oder sogar das Aus im Rennen um die Endrunde.

Wichtiges Auswärtsspiel in Langen

Um die Chancen auf die Play-offs zu wahren, kommt dem Auswärtsspiel beim TV Langen große Bedeutung zu. Die Partie findet am Samstag um 19.30 Uhr im Sportpark Oberlinden statt. Fans können das Spiel im Livestream verfolgen oder beim Public Viewing in der Klassser Sportsbar im Sheridan Park mitfiebern.

Der Aufsteiger aus Südhessen hat sein wichtigstes Ziel bereits erreicht: Mit einem überzeugenden 104:92-Auswärtssieg in Würzburg sicherte sich das Team vorzeitig den Klassenerhalt. Allerdings haben sich die Langener inzwischen von Topscorer Jacob Washington getrennt, der während der Woche ein Angebot aus Luxemburg annahm.

Warnung vor einem unangenehmen Gegner

Trotzdem rechnen die Leitershofer mit einer schwierigen Aufgabe. Vor allem das Hinspiel ist noch in Erinnerung: Damals unterlagen die Kangaroos in eigener Halle deutlich mit 76:92.

Besonderes Augenmerk wird auf die Leistungsträger der Gastgeber gelegt, darunter Niclas Pons, Alexander Lagerman, 3×3-Weltmeister Leon Fertig und Drago Crnjac. Gleichzeitig zeichnet sich das Team von Trainer Tobias Jahn durch große Geschlossenheit und hohe Einsatzbereitschaft aus.

Kangaroos reisen mit voller Besetzung an

Für die BG gibt es zumindest personell gute Nachrichten: Das Team kann in Bestbesetzung antreten. Um optimal vorbereitet zu sein, reist die Mannschaft bereits am Freitag in Richtung Darmstadt.

Mit einem Sieg in Langen könnten die Kangaroos einen wichtigen Schritt in Richtung Play-offs machen – und gleichzeitig Selbstvertrauen für die entscheidenden Wochen der Saison sammeln.