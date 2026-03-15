18-Jähriger mit 1,3 Promille beschädigt Wahlplakat in Augsburgs Antonsviertel

Ein 18-jähriger Mann wurde am Freitagabend (13.03.2026) im Augsburger Stadtteil Antonsviertel von der Polizei dabei beobachtet, wie er ein Wahlplakat in der Ladehofstraße beschädigte. Der junge Mann, der die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzt, ist nun im Visier der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Polizei entdeckt Tat während Streifenfahrt

Die Tat ereignete sich gegen 21.45 Uhr, als eine Polizeistreife den 18-Jährigen beim Beschädigen des Plakats entdeckte. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von knapp 1,3 Promille ergab.

Ermittlungen gegen den Verdächtigen laufen

Infolge des Vorfalls ermittelt die Polizei nun gegen den jungen Mann wegen Sachbeschädigung. Weitere Informationen zum Ergebnis der Ermittlungen wurden bisher nicht veröffentlicht.

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