18-Jähriger mit 1,3 Promille beschädigt Wahlplakat in Augsburgs Antonsviertel
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

18-Jähriger mit 1,3 Promille beschädigt Wahlplakat in Augsburgs Antonsviertel

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 18-jähriger Mann wurde am Freitagabend (13.03.2026) im Augsburger Stadtteil Antonsviertel von der Polizei dabei beobachtet, wie er ein Wahlplakat in der Ladehofstraße beschädigte. Der junge Mann, der die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzt, ist nun im Visier der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Polizei entdeckt Tat während Streifenfahrt

Die Tat ereignete sich gegen 21.45 Uhr, als eine Polizeistreife den 18-Jährigen beim Beschädigen des Plakats entdeckte. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von knapp 1,3 Promille ergab.

Ermittlungen gegen den Verdächtigen laufen

Infolge des Vorfalls ermittelt die Polizei nun gegen den jungen Mann wegen Sachbeschädigung. Weitere Informationen zum Ergebnis der Ermittlungen wurden bisher nicht veröffentlicht.

Für ähnliche Nachrichten und aktuelle Berichte aus Augsburg und der Region besuchen Sie bitte Presse Augsburg.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Funkensprühen aus Kamin löst Feuerwehreinsatz in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Ein vermeintlicher Dachstuhlbrand hat am Samstagabend (15....
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

19-Jähriger stirbt bei Frontalcrash gegen Baum in Raisting, vier Schwerverletzte

0
Am Sonntag, den 15. März 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Achtjährige bei Unfall an Ampelkreuzung in Gersthofen verletzt

0
Gersthofen – Bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Gersthofen-Mitte...
Polizei & Co

Augsburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17 – Fahrer in Spezialklinik geflogen 

0
Kurz nach Mitternacht kam es am 12. März 2026...
Polizei & Co

Augsburg | Halid S. nach homophober Attacke zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt

0
Das Landgericht Augsburg hat im Prozess um einen brutalen...