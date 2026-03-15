19-Jähriger stirbt bei Frontalcrash gegen Baum in Raisting, vier Schwerverletzte

Am Sonntag, den 15. März 2026, ereignete sich in Raisting im Landkreis Weilheim-Schongau ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 19-Jähriger seinen schweren Verletzungen erlag und drei weitere Personen schwer verletzt wurden. Die Polizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären.

Unfall bei Raisting: Pkw prallt gegen Baum

Gegen 0.10 Uhr am Sonntag befuhr ein 18-jähriger Fahrer mit seinem VW den Heckenwiesenweg in Richtung der Erdfunkstelle. In einer leichten Rechtskurve auf Höhe des Weilers Lachen kam das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Schwere Verletzungen und hoher Sachschaden

Das Fahrzeug war mit fünf Personen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau besetzt. Der 18-jährige Fahrer sowie seine Mitfahrer – ein 16-Jähriger, eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger – erlitten schwere Verletzungen. Ein 19-jähriger Insasse des Wagens erlag trotz Reanimationsversuchen seinen Verletzungen im Krankenhaus Weilheim. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Beteiligte Rettungskräfte und Ermittlungen

Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Raisting, Pähl und Dießen sowie 15 Kräfte des THW Weilheim waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die Unfallaufnahme führte zu einer stundenlangen Vollsperrung des Bereichs. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter auf Anordnung der Staatsanwaltschaft herangezogen. Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Weilheim unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II fortgeführt.