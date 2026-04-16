204 km/h auf A96: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße bei Blitzmarathon in Oberbayern Nord festgestellt
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
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204 km/h auf A96: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße bei Blitzmarathon in Oberbayern Nord festgestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

OBERBAYERN NORD. Im Rahmen des Bayerischen 24-Stunden-Blitzmarathons wurden vom 15. bis 16. April 2025 auch im Polizeipräsidium Oberbayern Nord verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Intensive Kontrollen an 128 Messstellen

An insgesamt 128 Messstellen wurden über 53.800 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellte die Polizei 1295 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Extremer Geschwindigkeitsverstoß auf der BAB A96

Besonders auffällig war ein PKW-Fahrer im Bereich der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck. Auf der Autobahn A96, Fahrtrichtung Lindau, wurde er zwischen Schöffelding und Landsberg am Lech Ost mit 204 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen.

Informationsangebot zum Thema Verkehrssicherheit

Weitere Informationen zur Verkehrssicherheit sind auf der Webseite des Programms „Verkehrssicherheit 2030 – Bayern mobil, sicher ans Ziel“ zu finden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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