72-Jähriger leistet Widerstand und beleidigt Polizei auf Augsburger Plärrer-Festgelände

Ein Vorfall in der Augsburger Innenstadt sorgte am Mittwochabend (15.04.2026) für Aufsehen, als ein 72-jähriger Mann gegen Polizeibeamte Widerstand leistete. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr in der Langenmantelstraße.

Betretungsverbot missachtet

Der 72-jährige Mann befand sich trotz eines bestehenden Betretungsverbots auf dem Festgelände des Augsburger Plärrers. Als die Polizei eingriff, reagierte der Mann aggressiv und versuchte, einen Beamten mit der Faust zu schlagen. Zusätzlich beleidigte er mehrere Einsatzkräfte.

Widerstand bei der Festnahme

Während des Transports zum Polizeifahrzeug zeigte der Mann weiterhin aggressives Verhalten. Er versuchte, einen Beamten zu treten und beleidigte die Beamten mehrfach. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 72-Jährigen.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.