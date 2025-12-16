Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
11.4 C
London
type here...
Subscribe
24-Jähriger in Augsburg ohne Führerschein und mit falschen Papieren erwischt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

24-Jähriger in Augsburg ohne Führerschein und mit falschen Papieren erwischt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein 24-jähriger Mann wurde am Sonntag, den 14. Dezember 2025, in der Augsburger Innenstadt von der Polizei angehalten, als er mit seinem Auto in der Kasernenstraße unterwegs war. An der Ecke zur Volkhartstraße wurde er einer Kontrolle unterzogen.

Gefälschte Identität aufgedeckt

Bei der Kontrolle zeigte der Mann zunächst den Führerschein und Ausweis seines Bruders vor. Die Polizei bemerkte den Identitätsschwindel und stellte die korrekten Personalien des 24-Jährigen fest.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei der Identitätsfeststellung kamen die Beamten zu dem Ergebnis, dass der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle unterbunden.

Rechtliche Konsequenzen

Der 24-Jährige, der die syrische Staatsangehörigkeit hat, wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Missbrauchs von Ausweispapieren vor Gericht verantworten müssen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...
Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bundespolizei München

Bundespolizei Waidhaus verweigert mehreren Personen Einreise nach Deutschland wegen fehlender Dokumente und Einreiseverboten

0
Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am vergangenen Wochenende...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel