24-Jähriger in Augsburg ohne Führerschein und mit falschen Papieren erwischt

Augsburg – Ein 24-jähriger Mann wurde am Sonntag, den 14. Dezember 2025, in der Augsburger Innenstadt von der Polizei angehalten, als er mit seinem Auto in der Kasernenstraße unterwegs war. An der Ecke zur Volkhartstraße wurde er einer Kontrolle unterzogen.

Gefälschte Identität aufgedeckt

Bei der Kontrolle zeigte der Mann zunächst den Führerschein und Ausweis seines Bruders vor. Die Polizei bemerkte den Identitätsschwindel und stellte die korrekten Personalien des 24-Jährigen fest.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei der Identitätsfeststellung kamen die Beamten zu dem Ergebnis, dass der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle unterbunden.

Rechtliche Konsequenzen

Der 24-Jährige, der die syrische Staatsangehörigkeit hat, wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Missbrauchs von Ausweispapieren vor Gericht verantworten müssen.