Dezember 16, 2025
E-Scooter-Fahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt: Polizei leitet Ermittlungen ein
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Montagabend (15.12.2025) wurde in der Bismarckstraße in Augsburg ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer aufgrund des Verdachts auf Drogeneinfluss von der Polizei kontrolliert.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Gegen 20.45 Uhr geriet der Mann ins Visier einer Polizeistreife. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, und die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden.

Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen. Der 29-jährige Fahrer hat die tansanische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

