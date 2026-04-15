25-Jähriger in Augsburg auf E-Scooter unter Drogeneinfluss gestoppt

Augsburg – Ein 25-jähriger Mann wurde am Mittwoch, den 15. April 2026, in der Augsburger Innenstadt von der Polizei gestoppt, während er unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter durch die Rote-Torwall-Straße fuhr.

Drogen im Straßenverkehr

Bei einer Routine-Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer. Ein durchgeführter Drogentest zeigte positive Ergebnisse auf THC und Kokain. Daraufhin wurde die Weiterfahrt des Bulgaren gestoppt.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei leitete eine Blutentnahme ein, um den Drogenkonsum weiter zu überprüfen. Der 25-Jährige sieht sich nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegenüber.