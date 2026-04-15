Radfahrer bei Verkehrsunfall in Augsburg leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen
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Radfahrer bei Verkehrsunfall in Augsburg leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, dem 14. April 2026, ereignete sich gegen 07:45 Uhr in der Augsburger Innenstadt ein Verkehrsunfall am Kappeneck, bei dem ein 46-jähriger Radfahrer und ein Auto beteiligt waren.

Unfallhergang am Kappeneck

Der Radfahrer wurde von einem rückwärtsfahrenden Auto an der Hand touchiert. Der Vorfall führte zu polizeilichen Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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