Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.04.2026

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 04.00 Uhr, bemerkten Polizeibeamten einen 59-jähriger Mann mit einem gestohlenen Fahrrad auf Höhe des Alten Postwegs.

Polizeibeamte bemerkten den 59-Jährigen auf einem unbeleuchteten Fahrrad. Der 59-Jährige war den Beamten bereits wegen einer kurz zuvor begangenen Autofahrt unter dem Einfluss von Alkohol bekannt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 59-Jährige das Fahrrad gestohlen hatte. Zudem fanden die Beamten einen Seitenschneider bei ihm.

Das Fahrrad sowie das Werkzeug wurden sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 59-Jährigen einen Wert von über 0,35 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls und dem Diebstahl mit Waffen gegen den 59-Jährigen.

Der 59-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 01.30 Uhr, kam es am Königsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen, einem 37-jährigen und 45-jährigen Mann.

Ein 17-jähriger Mann geriet zunächst verbal mit einem 37-jährigen Mann in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der 17-Jährige den 37-Jährigen. Anschließend griff der 17-Jährige einen 45-jährigen Mann körperlich an. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizeibeamten brachten den 17-Jährigen in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 17-Jährigen.

Der 17-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 37-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 45-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 01.30 Uhr, war ein 25-jähriger Mann auf einem E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen in der Rote-Torwall-Straße unterwegs.

Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 25-Jährigen fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen.

Der 25-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag (14.04.2026), gegen 20.45 Uhr, war eine 57-jährige Frau unter dem Einfluss von Alkohol in der Pfrontener Straße unterwegs. Es kam zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Die 57-jährige Frau touchierte beim Rangieren mit ihrem Auto ein parkendes Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest bei der 57-Jährigen ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei der 57-Jährigen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 57-Jährige.

Die 57-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kriegshaber – Polizei ermittelt nach Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag (14.04.2026), gegen 20.00 Uhr, war ein 46-jährigen Mann ohne Führerschein mit seinem Auto auf der B17 in Fahrtrichtung Norden unterwegs.

Polizeibeamte kontrollierten den Mann schließlich in der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Der Mann händigte den Beamten einen augenscheinlich gefälschten Führerschein aus. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den Mann für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle.

Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 46-Jährigen.

Der 46-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Am Dienstag (14.04.2026), gegen 07.45 Uhr, kam es am Kappeneck zu einem Verkehrsunfall mit einem 46-jährigen Radfahrer und einem Auto. Das Auto touchierte den Radfahrer beim Rückwärtsfahren an der Hand.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Dienstag (14.04.2026) gegen 01.15 Uhr kam es aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zu einem Polizeieinsatz zwischen einem 33-Jährigen und einem 35-Jährigen in der Maximilianstraße. Dabei leistete der 33-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese.

Der 33-Jährige und der 35-Jährige gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde der 33-Jährige gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten aggressiv und leistete Widerstand. Er versuchte mehrfach, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Zudem versuchte er mit Schlägen und Tritten die Beamten zu treffen und beleidigte diese. Die Einsatzkräfte brachten den Mann schließlich in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 33-Jährigen und wegen Körperverletzung gegen den 25-Jährigen.

Der 33-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 35-Jährige besitzt die deutsche und kasachische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei stellt Anscheinswaffe sicher

Am Dienstag (14.04.2026) gegen 20.00 Uhr zeigte ein 17-jähriger am Bahnhofsvorplatz eine Anscheinswaffe vor. Dies führte zu einem größeren Polizeieinsatz.

Der 17-Jährige hielt sich mit einer Gruppe am Bahnhofsvorplatz auf. Er sprach einen 39-jährigen Mann an und fragte, ob dieser mit der Gruppe rauchen wolle. Als der Mann dies ablehnte, holte der Jugendliche eine Waffe aus seiner Bauchtasche und zeigte sie dem Mann. Es kam zu keiner Bedrohungshandlung. Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Königsplatz.

Die Polizei konnte den Jugendlichen und die Gruppe kurze Zeit später in der Bahnhofstraße antreffen. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Es handelt sich um eine Nachbildung einer Schusswaffe, die den Anschein einer echten Waffe erweckt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Wert über 2,5 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 17-Jährigen.

Der 17-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 39-Jährige besitzt die irakische und deutsche Staatsangehörigkeit.