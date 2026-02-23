57.000 Euro für neue Räume der Hoffnung: Bauwagen stärkt Trauerbegleitung bei Lacrima Augsburg

Ein neu angeschaffter Bauwagen erweitert ab sofort das Angebot für trauernde Kinder und Jugendliche bei Lacrima in Augsburg. Möglich wurde die Investition durch eine großzügige Spende in Höhe von 57.000 Euro des Sternstunden e.V..

Lacrima ist ein Angebot der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. und begleitet aktuell rund 160 betroffene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Augsburg und Umgebung. Aufgrund stetig wachsender Teilnehmendenzahlen war eine räumliche Erweiterung seit längerem notwendig. Mit dem neuen, nun vollständig ausgestatteten Bauwagen stehen zusätzliche, kindgerechte Räume für die Trauerbegleitung zur Verfügung.

Der farbenfrohe Wagen wurde liebevoll gestaltet und bietet auf unterschiedlichen Ebenen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Neben Spielbereichen und Arbeitsplätzen für Kleingruppen gibt es auch eine gemütliche Kuschelecke als geschützten Rückzugsort. Dank Heizung und Stromversorgung kann der Bauwagen ganzjährig genutzt werden und schafft einen geschützten Rahmen für Gespräche, kreative Angebote und gemeinschaftliche Aktivitäten.

„Wir sind Sternstunden e.V. sehr dankbar für die großzügige Unterstützung. Mit dem neuen Bauwagen können wir noch besser auf die Bedürfnisse der jungen Menschen eingehen, die zu uns kommen“, sagt Gabriela Becker, Leitung von Lacrima Augsburg. Besonders erfreulich sei, wie schnell die Kinder den neuen Raum angenommen hätten: „Der Wagen bietet ihnen nicht nur Platz für Gespräche, sondern auch für Gemeinschaft, Kreativität und kleine Momente der Unbeschwertheit.“

Lacrima begleitet in Augsburg seit mehr als fünf Jahren junge Menschen nach dem Tod eines nahestehenden Angehörigen. Das Angebot ist rein spendenfinanziert und wird maßgeblich von ehrenamtlich Engagierten getragen. Ziel ist es, trauernden Kindern und Jugendlichen einen verlässlichen, geschützten Rahmen zu bieten und ihre Situation nachhaltig zu verbessern.

Weitere Informationen zum Angebot von Lacrima in Augsburg sind unter www.johanniter.de/augsburg/lacrimaabrufbar.