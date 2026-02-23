EV Füssen auf Pre-Playoff-Kurs – Wichtiger Sieg vor Endspiel in Erding

Der EV Füssen hat am vorletzten Spieltag erstmals einen Platz in den Pre-Playoffs übernommen. Durch ein 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) gegen die Höchstadt Alligators überholte das Team in der Tabelle sowohl Stuttgart als auch Riessersee.

Am Freitag in Erding haben es die Füssener nun selbst in der Hand: Zwei Punkte würden zur sicheren Qualifikation reichen.

Früher Rückstand, starke Antwort

Der EV Füssen startete perfekt – bereits nach 32 Sekunden traf Simon Boyko zur frühen Führung. Ein weiterer Treffer wurde nach Videobeweis wegen verschobenen Gehäuses aberkannt, wodurch der Schwung zunächst verloren ging.

Höchstadt nutzte eine Phase der Unsicherheit und glich durch einen verdeckten Schuss aus. Kurz darauf folgte eine vierminütige Unterzahl für Füssen, die schadlos überstanden wurde, doch wenig später gingen die Gäste erneut in Führung.

Ausgleich und offene Phase

Im zweiten Abschnitt sorgte ein Überzahlspiel für den verdienten Ausgleich durch Ondrej Zelenka. Anschließend entwickelte sich ein intensives und ausgeglichenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten.

Timotej Pancur hielt sein Team mit starken Paraden im Spiel, während Füssen Pech mit zwei Pfostentreffern hatte. Trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es bis ins Schlussdrittel spannend.

Entscheidung im Schlussabschnitt

Die Partie musste im letzten Drittel entschieden werden. Höchstadt verteidigte mit großem Einsatz und traf ebenfalls noch das Aluminium.

Bauer Neudecker brachte Füssen schließlich mit dem 3:2 auf die Siegerstraße. Danach mussten die Gäste mehr Risiko gehen – und wurden durch zwei späte Treffer von Vincent Wiedemann und Tim Flammann innerhalb von 90 Sekunden endgültig bestraft. Beim 5:2 war die Entscheidung gefallen.

Beide Teams stehen nun punktgleich. Am letzten Spieltag können sie aus eigener Kraft den Einzug in die Pre-Playoffs schaffen. Für den EVF geht es zu Schlusslicht Erding. Spannung bis zum Schluss ist garantiert.