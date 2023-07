FC Augsburg verleiht Lasse Günther an Wehen Wiesbaden

Lasse Günther, der in der vergangenen Saison an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen war und dort in 16 Liga-Einsätzen auf zwei Vorlagen kam, wird auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga auflaufen.

Der 20-Jährige, der bereits sieben Pflichtspiele für den FCA in der Bundesliga absolviert hat, wechselt auf Leihbasis zum Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden.

„Das vergangene Jahr in Regensburg hat mir trotz der Verletzungen gutgetan, gerade vor der Winterpause konnte ich einige Startelfeinstätze verbuchen. Mit meiner Leihe nach Wehen Wiesbaden will ich nun an genau diese Phase anknüpfen und mir möglichst viele Einsatzminuten erkämpfen“, sagt Lasse Günther.

„Lasse Günther hat bereits gezeigt, dass er das Potential für die Bundesliga mitbringt. Um aber konstant in der Bundesliga zu spielen, benötigt er viel Spielpraxis und daher halten wir eine erneute Leihe für sehr sinnvoll“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA. „Wir wünschen Lasse Günther für die kommende Zweitliga-Saison, die ja schon in wenigen Tagen beginnt, alles Gute und ganz viel Erfolg“