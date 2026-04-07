Afghanischer Staatsbürger leistet Widerstand bei Kontrolle im Bamberger Bahnhof und wird mit Drogen festgenommen
Bundespolizei München
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Afghanischer Staatsbürger leistet Widerstand bei Kontrolle im Bamberger Bahnhof und wird mit Drogen festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Ostermontag, den 6. April, ereignete sich im Bahnhof Bamberg ein Vorfall, bei dem ein afghanischer Staatsangehöriger gegen Beamte der Bundespolizei Widerstand leistete. Der 30-Jährige war zuvor im ICE 601 ohne gültigen Fahrschein unterwegs und weigerte sich, trotz Aufforderung durch einen Zugbegleiter, den Zug beim Zwischenstopp in Bamberg zu verlassen.

Bundespolizei greift ein

Um den Fahrtausschluss durchzusetzen, wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Beim Halt des Zuges versuchte der Tatverdächtige, sich den Maßnahmen der Polizei zu entziehen, indem er durch den Zug rannte. Aufmerksame Reisende hielten ihn jedoch auf, sodass die Beamten ihn festnehmen und mit Handfesseln sichern konnten. Während der Festnahme leistete der Mann aktiv Widerstand.

Durchsuchung deckt Drogenfund auf

Auf dem Bundespolizeirevier in Bamberg wurde der Tatverdächtige durchsucht. Dabei fanden die Beamten 1,7 Gramm Crystal Meth. Ein Bereitschaftsrichter ordnete zudem eine Blutentnahme an. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Leichte Verletzungen bei Polizeibeamten

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei erlitten bei dem Widerstand leichte Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts auf Leistungserschleichung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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