Aggressiver 38-Jähriger verletzt drei Polizisten bei Festnahme in Fürth

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Fürth zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine aggressive Person gemeldet worden war. Ein 38-jähriger Mann leistete bei seiner Gewahrsamnahme Widerstand und verletzte zwei Beamte.

Aggressives Verhalten vor einer Bar

Um 03:55 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei wegen eines Mannes, der vor einer Bar in der Erlanger Straße laut schrie und Flaschen zu Boden warf. Die Polizeistreife traf kurze Zeit später auf den 38-jährigen Deutschen, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Polizeibeamte bei Einsatz verletzt

Der Mann verhielt sich auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv, sodass die Beamten beschlossen, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Dabei widersetzte er sich derart heftig, dass drei Polizeibeamte verletzt wurden. Schließlich konnte der Mann zur Polizeiinspektion Fürth gebracht und dort in Gewahrsam genommen werden. Während des Einsatzes bedrohte und beleidigte der 38-Jährige die Beamten.

Staatanwaltschaft ordnet Blutentnahme an

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Trotz der Verletzungen konnten die betroffenen Beamten weiterhin ihren Dienst ausführen.

Der 38-Jährige sieht sich nun strafrechtlichen Konsequenzen gegenüber, unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Erstellt durch: Michael Sebald