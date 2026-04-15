DFB startet eigenen Pay-TV-Sender
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DFB startet eigenen Pay-TV-Sender

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) startet am 22. Mai einen eigenen linearen Pay-TV-Sender. Das Programm “DFB.TV” solle “die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs bündeln und neu erlebbar machen”, teilte der DFB am Mittwoch mit.

DFB-Zentrale (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Geplant sind unter anderem Liveübertragungen von Junioren-Nationalteams, der 2. Bundesliga der Frauen, dem Finaltag der Amateure sowie Futsal, Beachsoccer und dem DFB-ePokal. Auch Talentförderung und Trainingsmethoden wie die “Trainingsphilosophie Deutschland” sollen beleuchtet werden.

Der Sender wird als Joint Venture mit der Sportainment Media Group aus Hamburg umgesetzt, die bereits mehrere Sportkanäle betreibt. Er soll über verschiedene Pay-Plattformen in Deutschland, darunter DAZN, HD+, Vodafone und Zattoo, in HD-Qualität empfangbar sein. Mit weiteren Plattformen laufen aktuell noch Verhandlungen. Zudem wird der Sender über eine App direkt buchbar sein.

Der Senderstart ist für den Vorabend des DFB-Pokalfinales der Männer geplant, und am 23. Mai werden bereits Livespiele vom Finaltag der Amateure gezeigt. Später sind zudem Zusammenfassungen des DFB-Pokals der Männer und Frauen, der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga und der Nationalmannschaften geplant.

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