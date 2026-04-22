Angriff auf Frau in Pappenheim: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

PAPPENHEIM. Ein beunruhigender Vorfall erschütterte am 19. April 2026 die Deisingerstraße in Pappenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Eine junge Frau wurde Opfer eines Angriffs, der sie blutend zurückließ. Die Polizei ermittelte schnell und nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Zeugin alarmiert Polizei

Gegen 11:30 Uhr stieß eine Zeugin in der Deisingerstraße auf die 27-jährige Ukrainerin, die offensichtlich verletzt war. Die Polizeiinspektion Treuchtlingen rückte sofort aus und fand Hinweise, dass die Frau von einem 28-jährigen ukrainischen Bekannten mit einem spitzen Gegenstand angegriffen wurde.

Festnahme und Untersuchungshaft

Dank rascher Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Tatverdächtige in der Nähe des Tatorts gestellt und festgenommen werden. Die Opferfrau wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie inzwischen wieder verlassen konnte.

Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach erließ der zuständige Ermittlungsrichter am 20. April 2026 einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 28-jährigen Täter. Weitere Informationen zum Stand der Ermittlungen stellt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Ansbach bereit.