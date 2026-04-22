Zwei Litauer nach Juwelierüberfall in Herzogenaurach festgenommen: Polizei sichert Pfefferspray und Beute

HERZOGENAURACH – Ein Juwelier in Herzogenaurach wurde am Dienstagvormittag (21.04.2026) Ziel eines Überfalls. Die Polizei konnte beide Verdächtigen, einen 31-jährigen und einen 26-jährigen Mann, festnehmen.

Zeuge alarmiert Polizei – Juwelier in Herzogenaurach ausgeraubt

Gegen 10 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er zwei maskierte Männer in einem Juweliergeschäft in der Hauptstraße beobachtete. Die Täter setzten Pfefferspray ein und entkamen mit Bargeld und Schmuck.

Schnelle Festnahme dank großangelegter Fahndung

Polizeibeamte nahmen einen 31-jährigen Litauer in der Nähe des Tatorts fest und stellten bei ihm Pfefferspray und Diebesgut sicher. Zeitgleich initiierte die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, um den zweiten Täter zu finden, der vorerst entkam.

Zweiter Verdächtiger kehrt zum Tatort zurück

Ein Teil der Beute wurde in der Nähe des Tatorts gefunden. Am Abend kehrte der zweite Täter, ebenfalls ein Litauer, zurück, um diese zu holen. Die Polizei nahm den 26-Jährigen fest. Beide Tatverdächtigen wurden der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth übergeben, die Haftanträge stellte, und sollen heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.