43-Jähriger schubst Zugbegleiterin im ICE – Ermittlungsverfahren eingeleitet
Bundespolizei München
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43-Jähriger schubst Zugbegleiterin im ICE – Ermittlungsverfahren eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Bei einer Fahrscheinkontrolle im ICE von München nach Berlin kam es am Dienstagabend, den 21. April, zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Ein 43-jähriger Fahrgast stieß eine Zugbegleiterin so heftig, dass sie mit dem Kopf gegen eine Glasscheibe prallte. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Auseinandersetzung im ICE: Fahrgast ohne Fahrschein

Gegen 23:15 Uhr wollte der 43-Jährige an zwei Zugbegleitern vorbeigehen, die ihn nach seinem Fahrschein fragten. Statt anzuhalten, stieß er die 27-jährige Zugbegleiterin, die daraufhin mit dem Kopf gegen eine Glasscheibe schlug. Glücklicherweise blieb sie äußerlich unverletzt. Der Mann konnte keinen Fahrschein vorweisen.

Bahnmitarbeiter alarmieren Bundespolizei

Die Bahnmitarbeiter schlossen den 43-Jährigen von der Weiterfahrt aus und informierten die Bundespolizei. Am Hauptbahnhof Augsburg wurde der Mann zur Dienststelle gebracht. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, informierte die Polizei die Staatsanwaltschaft Augsburg. Nachdem ein Zustellungsbevollmächtigter benannt wurde, durfte er die Dienststelle verlassen.

Polizei kennt den Täter

Der 43-Jährige ist der Polizei nicht unbekannt. Bisherige Delikte umfassen Bedrohung, Beleidigung und exhibitionistische Handlungen. In diesem Fall wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen gegen ihn eingeleitet.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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