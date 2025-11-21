Augsburg: Feuerwehr sichert beschädigte Laterne in der Schillstraße

Augsburg – Am Donnerstag, den 20. November 2025, wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg gegen 16:30 Uhr zu einem Einsatz in die Schillstraße gerufen. Eine zuvor angefahrene Straßenlaterne hatte sich zunehmend gefährlich geneigt und drohte umzustürzen.

Die Einsatzkräfte sicherten die Laterne zunächst mit Hilfe der Drehleiter, um eine unmittelbare Gefährdung für Passanten und den Straßenverkehr auszuschließen. Anschließend wurde der beschädigte Mast mithilfe eines Trennschleifers kontrolliert abgetrennt und behutsam zu Boden gebracht.

Dank des schnellen und professionellen Eingreifens der Feuerwehr konnte die Gefahr zügig beseitigt werden – ganz nach dem Motto: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.