Augsburg im Spätsommer erleben! Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe September 2023

Die letzten Ferientage und das herrliche Spätsommerwetter laden dazu ein, Augsburg in vollen Zügen zu genießen. In unserer Stadt gibt es jetzt so viel zu erleben: Schwabens größtes Volksfest, das Turamichele-Familienfest, und die Straßen und Plätze erwachen zum Klang der Klaviere von „Play me, I’m Yours“.

Bis zum 10. September erwartet dich der Augsburger Herbstplärrer mit einer Fülle von Attraktionen, Fahrgeschäften, leckeren Schmankerln und unvergleichlichen Momenten für Jung und Alt. Ob du Live-Musik im Festzelt genießen möchtest oder einen atemberaubenden Blick vom Riesenrad aus erleben willst – die Zeit des Feierns ist wieder gekommen!

Während die Kleinen sich auf aufregende Karussellfahrten auf dem Plärrer freuen, steht bereits das nächste Highlight inmitten der Augsburger Innenstadt bevor: Das Turamichele-Familienfest am 23. und 24. September. Tausende Augen richten sich gespannt auf den bekanntesten Turm der Stadt, den Perlachturm, wenn traditionell zu jeder vollen Stunde das Turamichele erscheint. Auf dem Rathausplatz erwarten dich zahlreiche Attraktionen, darunter ein Kinderrodeo, das Märchenzelt, ein Hüpfbus, Kinderschauspiel und ein Aktionsstand des FCA.

Doch nicht nur das Programm verspricht Aufregung – auch der Luftballonwettbewerb mit Hunderten Preisen im Gesamtwert von 10.000 Euro wird sicherlich für Begeisterung sorgen.

Und da wir bereits über Familienattraktionen sprechen, hier noch ein Tipp: Hast du schon von Dr. Datschi gehört? Wenn du interaktiven Spaß für dich und deine Kinder suchst, dann solltest du dir die Hörspiel-Abenteuer „Spurensuche – Kleine Detektive entdecken Augsburgs Geheimnisse“ nicht entgehen lassen. Hier findest du weitere Informationen darüber, wie alles funktioniert.

Bühne frei für die neuen Play Me, I´m Yours – Klaviere

Die Bühne ist bereits für die neuen Play Me, I´m Yours – Klaviere. Was wäre der September in Augsburg ohne sie? Inmitten der Straßen, Plätze und Parks stehen elf wundervoll gestaltete Klaviere, die nur darauf warten, von dir gespielt zu werden.

Wenn du bis zum 24. September durch Augsburg schlenderst, hast du die Möglichkeit, diese Klaviere in völlig neuen Dimensionen erleben. Du bist herzlich eingeladen, dich an eines der Klaviere zu setzen oder einfach den talentierten Künstlerinnen und Künstlern zuhören. Weitere Informationen zu den Klavieren und ihren Standorten in diesem Jahr findest du hier.

Abschließend möchte ich mich bei allen bedanken, die die Sommernächte mit uns gefeiert haben, sowie bei unseren Partnern und Sponsoren, für unvergessliche Augenblicke im Augsburger Stadtsommer. Hier ein Video der Sommernächte, um die Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.

Ich wünsche noch viele sonnige Stunden und einen erlebnisreichen Spätsommer mit deiner ganzen Familie!



Ekkehard Schmölz

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, sodass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.