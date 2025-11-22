Augsburg stoppt Negativserie mit hart erkämpftem 1:0 gegen den HSV

Nach vier Niederlagen in Folge wollte Augsburg im Duell mit dem HSV unbedingt wieder punkten – und das gelingt, wenn auch erst spät.

In der 76. Minute setzt sich Giannoulis auf der linken Seite stark durch und flankt präzise in den Strafraum. Kade sprintet heran und versenkt den Ball aus kurzer Distanz direkt im Tor. Der einzige Treffer des Abends und zugleich die große Erleichterung für die Augsburger.

Schon zu Beginn drückt Augsburg aufs Tempo und erspielt sich mehrere gute Möglichkeiten. Kade (5.), Kömür (21.) und Giannoulis (22.) scheitern jedoch allesamt. Der HSV bleibt über weite Strecken blass. Für Diskussionen sorgt eine Szene in der 9. Minute, als Rieders vermeintliches Führungstor wegen Abseits aberkannt wird – eine äußerst knappe Entscheidung. Da im Fernsehen keine kalibrierte Linie gezeigt wird, bleibt bis zum Schluss unklar, ob der Treffer tatsächlich ungültig war.

Schlotterbecks Gelb-Rote Karte in der 81. Minute ändert am Ergebnis nichts mehr. Augsburg feiert den ersten Sieg seit dem 4. Oktober (3:1 gegen Wolfsburg) und beendet damit seine Durststrecke. Für den HSV setzt sich die Negativserie hingegen mit dem fünften Ligaspiel ohne Erfolg fort.